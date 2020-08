Ludwigshafen.Die Zahl der Corona-Fälle in Ludwigshafen ist bis Montagnachmittag auf 360 gestiegen – dies sind zwei mehr als am Freitag. Laut Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises gelten 343 Menschen als genesen. In der direkten Umgebung Ludwigshafen änderte sich die Lage kaum. Im Rhein-Pfalz-Kreis wurde ein neuer Corona-Fall gemeldet. In Speyer und Frankenthal blieben indes die Zahlen gleich. ott

