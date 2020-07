Zwei neue Infizierte in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Zahl der Corona-Infizierten ist bis Freitag auf 351 gestiegen – dies sind zwei mehr als am Donnerstag. 338 Menschen gelten nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises als genesen. Zwei sind an den Folgen der Covid-19-Infektion gestorben. In Ludwigshafen sind aktuell elf Menschen infiziert. Die Zahl der Corona-Fälle stieg in Speyer um eins auf 115, im Rhein-Pfalz-Kreis und in Frankenthal änderte sich nichts. ott

