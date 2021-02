Zwei neue Todesfälle

Ludwigshafen.In Ludwigshafen sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das geht aus den Daten hervor, die das Gesundheitsministerium täglich veröffentlicht. Insgesamt gibt es damit 246 Todesfälle in der Chemiestadt seit Ausbruch der Pandemie. Die Inzidenz sinkt unterdessen weiter und lag am Mittwochnachmittag bei 91,1. Die Zahl der akut Infizierten unterschritt die Marke von 800 und liegt aktuell bei 795. Neu gemeldet worden sind bis Mittwoch 20 Corona-Fälle

Im Klinikum Ludwigshafen werden derzeit 51 Covid-19-Patienten behandelt, davon 18 auf Intensivstation, wie eine Sprecherin berichtet. Rückläufig seien die Zahlen in der Infektionsambulanz. Dort seien am Dienstag 130 symptomatische und asymptomatische Personen abgestrichen worden. Die Positivrate insgesamt liege bei sechs bis sieben Prozent, bei den Menschen mit Symptomen bei mehr als 20 Prozent, so die Sprecherin. jei

