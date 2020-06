Zwei Paten für Radwege

Ludwigshafen.Als Radwegpaten für die nördlichen Stadtteile hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck am Freitag Manfred Lauer (Bild oben) und David Williams (Bild unten) im Beisein von Ortsvorsteher Frank Meier offiziell ernannt. Die beiden sind Ansprechpartner in Oppau, Edigheim und Pfingstweide und nehmen Anregungen aus der Bürgerschaft auf. Sie sind per E-Mail unter der Adresse RadklinikLUNord@gmail.com oder unter den Rufnummern 0621/66 76 95 (Manfred Lauer) und 0621/65 79 215 (David Williams) zu erreichen.Ende Januar hatten sich Lauer und Williams dem Ortsbeirat Oppau vorgestellt, der dem Pilotprojekt einer Radwegpatenschaft zustimmte. Die Ernennung zunächst auf zwei Jahre befristet. Quartalsweise – bei akutem Bedarf auch sofort – leiten sie die Anregungen an die Verwaltung weiter. ott (Bilder: Stadtverwaltung)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.06.2020