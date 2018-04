Zwei Straßen gesperrt

Anzeige

Ludwigshafen.Aufregung am Güterbahnhof Ludwigshafen: Ein Großaufgebot der Feuerwehr musste sich dort am Samstag um einen leckgeschlagenen Güterwaggon kümmern. Wie Stadt und Feuerwehr noch am Samstag mitteilten, war gegen 9.40 Uhr gemeldet worden, dass eine unbekannte Flüssigkeit aus einem Kesselwagen ausgetreten sei. Neun Feuerwehrfahrzeuge mit 28 Mann Besatzung rückten an, dichteten das tropfende Ventil ab und nahmen die ausgetretene Flüssigkeit auf. Während des Einsatzes wurden die Freiastraße und die Deutsche Straße für den Verkehr gesperrt, um eine Gefährdung zu verhindern.

Laut der Stadt war der ausgetretene alkalische Stoff ätzend, Anwohner waren aber zu keinen Fall in Gefahr. Wie sich herausstellte, war der Waggon kurz vor dem Einsatz geleert worden und enthielt somit nur wenig Flüssigkeit. Nach Abdichtung des Ventils wurden Freia- und Deutsche Straße wieder freigegeben. cvs