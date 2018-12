Zwei Verletzte bei Schlägerei

Ludwigshafen.Bei einer Schlägerei in der Gartenstadt, bei der auch eine Axt im Spiel war, sind zwei Männer leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben von gestern hatten beleidigende Äußerungen gegenüber der Ehefrau eines Beteiligten zu dem Streit am Samstag geführt. Die Anschuldigungen wollte der Ehemann nicht auf sich sitzenlassen und erwiderte diese mit Schlägen. Mehrere Unbeteiligte mischten sich in den weiteren Verlauf des Handgemenges ein. Dabei hielt einer von ihnen eine Axt in der Hand, „lediglich um seinem Unmut optisch Nachdruck zu verleihen“, so die Polizei. Dank des Einsatzes mehrerer Streifenwagen wurde der Streit beigelegt. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018