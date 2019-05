Zwei Verletzte bei Schlägerei

Ludwigshafen.Bei einer Schlägerei in der Kanalstraße sind zwei Männer im Alter von 36 und 56 Jahren verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Auslöser der Auseinandersetzung: Eine 34-Jährige wollte am Donnerstag gegen 10.45 Uhr mit ihrem Auto aus einer Hofeinfahrt ausparken. Dabei geriet sie mit einem 22-Jährigen in einen heftigen Streit. Sie stieg aus ihrem Wagen aus und schlug mit einem Wischmopp nach dem 22-Jährigen. Der 36-jährige Freund der Frau ging ebenfalls auf den jungen Mann los. Daraufhin schlug der 22-Jährige dem 36-Jährigen mehrfach mit der Faust auf den Kopf und attackierte ihn laut Zeugen auch mit einem Schlagstock. Ein 56-jähriger Begleiter wurde von einer unbekannten Frau geschlagen. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-22 22. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.05.2019