Zwei Verletzte bei Schlägerei

Ludwigshafen.Aus ungeklärter Ursache sind in Mundenheim zwei Männer im Alter von 30 und 41 Jahren handfest aneinandergeraten. Nach Polizeiangaben vom Sonntag entwickelte sich am Samstagabend ein Streit auf offener Straße, in dessen Verlauf der Ältere dem Jüngeren unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Dieser wehrte sich gegen den Angriff, indem er seinen Kontrahenten zu Boden stieß. Bei dem Gerangel wurden beide Männer leicht verletzt.

Als die Polizei eintraf, ließ sich der betrunkene 41-Jährige nicht beruhigen und versuchte weiterhin, auf seinen Gegner loszugehen. Die Beamten legten dem Aggressor deshalb Handschellen an. Er musste seinen Rausch in der Gewahrsamszelle ausschlafen. Die Polizei ermittelt gegen beide Streithähne wegen Körperverletzung. jei

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020