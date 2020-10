Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ludwigshafen.Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen sind am Montagabend zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei touchierte eine 35-jährige Autofahrerin beim Anfahren aus einer Parkbucht einen Roller. Dies führte zum Sturz des Rollerfahrers und seines Beifahrers. Beide wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

