Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen.Bei einem Verkehrsunfall auf der Saarlandstraße in Richtung Heinigstraße in Ludwigshafen sind eine 43-jährige Pkw-Fahrerin und ihre Tochter verletzt worden. Laut Polizeibericht wechselte die Frau am Donnerstagmittag von der linken auf die rechte Spur. Als ein 61-Jähriger mit seinem Wagen ebenfalls auf die rechte Spur fahren wollte, befanden sich die Pkws auf gleicher Höhe und beide Fahrer bremsten ab. Daraufhin fuhr ein Tanklasterfahrer auf das Auto der 43-Jährigen auf. Sie kam mit ihrer Tochter in ein Krankenhaus.

Bereits gegen 10.45 Uhr war am Donnerstag ein 22-Jähriger mit seinem Transporter beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen der Saarlandstraße in Richtung Schänzeldamm mit einem 50-jährigen Pkw-Fahrer zusammengestoßen. soge

