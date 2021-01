Ludwigshafen.33 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona sind in Ludwigshafen bis Freitagnachmittag gemeldet worden. Dies geht aus Daten des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor. 5189 Menschen gelten mittlerweile als genesen, 993 als noch infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen erhöhte sich leicht auf 95,2. Zum Vergleich: Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt sie mit 95,1 ähnlich hoch. In Speyer beträgt die Inzidenz 79,1, in Frankenthal jedoch 145,6.

Wegen der Verlängerung der Allgemeinverfügung mit nächtlicher Ausgangssperre ist das Informationstelefon der Stadt unter der Rufnummer 0621/504-6000 auch am Samstag und Sonntag, 30./31. Januar, jeweils von 10 bis 18 Uhr, erreichbar. Danach ist die Hotline wie gewohnt von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr geschaltet. Termine für Erstimpfungen werden wegen des Impfstoff-Engpasses erst wieder ab 17. Februar vergeben. ott

Samstag, 30.01.2021