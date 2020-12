Ludwigshafen.Beim Infektionsgeschehen in Ludwigshafen ist keine Entspannung in Sicht. Am Montag hat das Gesundheitsministerium zwei weitere Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind in der Stadt 81 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle stieg innerhalb eines Tages um 119 auf 4651. 2502 Menschen gelten als genesen, akut infiziert sind 2068. Die Inzidenz, also die

