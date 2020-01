Zweigstellen sollen aufgewertet werden

Ludwigshafen.Die acht Stadtteilbibliotheken in Ludwigshafen sollen umfassend modernisiert werden. Das kündigte Tanja Weißmann, Leiterin der Zentralbibliothek in der Bismarckstraße, am Montagabend im Kulturausschuss an. Der Zustand der Zweigstellen sei schlecht. „Sie sind technisch veraltet, haben kein WLAN und keine Computerarbeitsplätze“, sagte Weißmann. Das führe zu einer geringen Aufenthaltsqualität.

