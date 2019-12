Zweiter Schritt muss folgen

Angesichts der dramatischen Lage ist Eile geboten. Zwei Wochen nach Bekanntwerden der Einsturzgefahr hatte der Ludwigshafener Stadtrat keine Alternative. Die marode Hochstraße Süd muss schnellstmöglich abgerissen werden. Es ist auch naheliegend, bei der neuen Brücke auf langwierige Planungsalternativen zu verzichten. Zumal es sich nur um den Ersatz eines bestehenden Bauwerks handelt. Etwas mehr Lärmschutz ist freilich sinnvoll. Die Entscheidungen in Ludwigshafen am Montag waren aber nur ein erster Schritt, um einen Verkehrskollaps für die gesamte Metropolregion Rhein-Neckar abzuwenden. Ob dies gelingt, ist fraglich. Dringend nötig ist ein zweiter Schritt.

Ein Planfeststellungsverfahren von etwa sieben Jahren plus drei Jahre Bauzeit bis zur Fertigstellung der neuen Hochstraße Süd kann sich die Region nicht leisten. So lange dürfte wohl die kaputte und nun stärker belastete Ausweichroute Hochstraße Nord nicht mehr durchhalten. Hier rächen sich Versäumnisse der Vergangenheit. Denn diese Trasse wurde seit Eröffnung vor rund 40 Jahren nie richtig saniert. Ob sie mit überschaubarem Aufwand ertüchtigt werden kann, ist bislang nur eine Hoffnung. Man mag sich nicht ausdenken, was passiert, wenn die Hochstraße Nord länger ausfallen sollte.

Es wäre eine Katastrophe für Pendler. Auch die Unternehmen im siebtgrößten Wirtschaftsraum Deutschlands würden schweren Schaden nehmen. Produktionskürzungen und Verlagerungen wären dann wahrscheinlich. Gerade deshalb müssen alle Verantwortlichen in der Region, nicht nur die Abgeordneten, an einem Strang ziehen, um beim Bund eine Beschleunigung des Planfeststellungsverfahrens zu erreichen.

