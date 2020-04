Zweiter Todesfall am Wochenende

Ludwigshafen.In Ludwigshafen gab es am Wochenende den zweiten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Das meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Montag. Näheres zu dem oder der Verstorbenen wurde nicht bekannt. Die Anzahl der infizierten Personen in der Stadt ist seit Freitag um vier auf 266 angestiegen. 180 Personen gelten als wieder genesen. Im Landkreis kam übers Wochenende nur ein Fall (205) dazu. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.04.2020