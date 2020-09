Zwölf neue Fälle in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der mit dem neuen Coronavirus Infizierten hat sich weiter erhöht. Am Montag meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises zwölf neu entdeckte Infektionen und damit insgesamt 596 Fälle.

Davon gelten 521 als genesen, so dass es – nach Abzug von zwei Todesfällen – 73 akute Infizierte gibt. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, liegt bei 14. In Speyer gibt es derzeit zehn Infizierte, in Frankenthal sind es elf und im restlichen Rhein-Pfalz-Kreis 27. bjz

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020