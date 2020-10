Zwölf neue Fälle in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Fälle ist in Ludwigshafen bis Mittwochnachmittag um zwölf auf 724 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises mit. 609 Personen gelten mittlerweile als genesen, 16 mehr als am Vortag. Die Anzahl der akut Infizierten sank in der Chemiestadt demnach um vier auf 113. Der Inzidenzwert, also die Summer der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt bei 23. jei

