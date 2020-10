Zwölf Soldaten unterstützen Ludwigshafener Corona-Ambulanz

Ludwigshafen.500 Menschen werden pro Tag in der Corona-Ambulanz des Klinikums Ludwigshafen getestet. „Am Wochenende sind es etwa halb so viele“, sagt Günter Layer, Ärztlicher Direktor. Dies sei eine Leistung, die mit dem eigenen Personal – aus Gesundheitsamt und Klinikum – nicht gestemmt werden könnte, so Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Aus diesem Grund hat die Stadt Ludwigshafen schon zu Beginn

...