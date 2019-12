Zwölfjähriger mit Pistole bedroht

Ludwigshafen.Zwei Jugendliche haben in der Amtsstraße einen Zwölfjährigen mit einer Pistole bedroht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sie ihn am Samstag gegen 19.15 Uhr in eine Einfahrt gedrängt. Dort forderten sie ihn auf, seine Winterjacke im Wert von mehreren hundert Euro auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam der Zwölfjährige nach. Danach liefen die Räuber in eine unbekannte Richtung weg. Der Junge wurde nach Polizeiangaben körperlich nicht verletzt, stand aber nach der Tat unter Schock. Eine genauere Beschreibung der Räuber konnte er wegen der Dunkelheit nicht abgeben. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-21 22 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden. ott

