Besucher stimmen ab

Maria Mahler und Christian Wittmann testen die neuen Sitze. © hamann

Grau oder dunkelblau? Und was halten die Besucher vom Holz? Das will die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) wissen, und lässt abstimmen: Welche Farbe sollen die Sitze der Straßenbahnen haben, die ab 2020 fahren? Auch die Meinung zu den neuen Holzsitzen will die RNV wissen. „Die Sitze werden mehrheitlich aus Polster sein, es wird aber auch einige aus Holz geben“, sagt Jens Hansche vom RNV-Stand. „Holz ist einfacher zu reinigen und Polster nutzen sich schneller ab“, erklärt er.

„Ich persönlich finde das graue Polster schöner“, sagt Maria Mahler, die gerade mit ihrem Freund die Sitze getestet hat. „Das ist moderner.“ Ihrem Freund Christian Wittmann gefällt das blaue Polster besser. „Das ist irgendwie wärmer.“ Er findet gut, dass die Kunden abstimmen können, ist aber auch kritisch: „Es ist die Frage, inwiefern man dann auf die Leute eingeht.“

Bis zum Ende des Maimarktes können die Besucher zwischen blau und grau wählen, das Ergebnis werde ausgewertet und dann die Farbe festgelegt, sagt Hansche. ham

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019