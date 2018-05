Drei Betriebe seit 50 Jahren dabei

Anzeige

Kaum hatte sich Fred Zimmermann mit seinem „Behälterbau“ im Jahr 1968 selbstständig gemacht, da war er auch schon Maimarkt-Aussteller. Der über 70-Jährige sieht den Leuten am Gesicht an, ob sie einen Öltank haben. Der wird in seinem Betrieb fachmännisch gereinigt und gepflegt und, sobald er ausgedient hat, möglicherweise als Regenwassertank weiterverwendet.

Rüdiger Butzkes „Arbeitsfläche“ ist mehr als 225 000 Quadratmeter groß. Als Geschäftsführer der Reinigungsbetriebe Künzler ist er dafür verantwortlich, dass die Besucher einen sauberen Markt betreten. Wenn die Massen durch die Eingänge strömen, ist seine Arbeit längst erledigt: 400 Mülltonnen werden geleert, Verstreutes wird beseitigt, Teppiche an Messeständen gesaugt und Aschenbecher gesäubert: abends nach 18 Uhr und morgens ab 5 Uhr. dir/red

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.05.2018