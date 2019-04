Durchgehend vor Ort

Volontärin Larissa Hamann an ihrem Arbeitsplatz. © Blüthner

Aktuelle Trends, neue Produkte und interessante Menschen – der Maimarkt Mannheim lockt bis Dienstag, 7. Mai, tausende Besucher auf das Gelände. Das bietet Stoff für zahlreiche spannende Geschichten für den „Mannheimer Morgen“. Larissa Hamann, seit Januar 2018 Volontärin (also Redakteurin in Ausbildung), berichtet vor Ort über den Maimarkt. Sie schrieb bereits im vergangenen Jahr über die Regionalmesse, kennt sich also zwischen Hallen und Freiflächen aus. Unterstützung bekommt sie dabei von verschiedenen Kollegen aus der Lokalredaktion sowie freien Mitarbeitern.

Machen Sie mit

47 Hallen, zahlreiche Freiflächen, 1400 Aussteller: Wer schonmal auf dem Maimarkt war, weiß, dass nach einem Messe-Tag die Füße wehtun können. Um herauszufinden, wie viel sie sich bewegt, misst Hamann die Schritte, die sie auf dem Gelände geht. Die Bilanz gibt es am Schluss der Messe. Haben auch Sie einen Schrittzähler und sind damit auf dem Maimarkt unterwegs? Melden Sie sich bei uns, und zeigen Sie, wie weit Sie auf der Messe gelaufen sind.

Das Büro des „Mannheimer Morgen“ befindet sich zwischen den Hallen 35 und 36 in den Garderoben, eine Stahltreppe führt dorthin. Sie können uns auch unter der E-Mail-Adresse lhamann@mamo.de oder telefonisch unter 0621/71 82 67 24 erreichen. ham (Bild: Blüthner)

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019