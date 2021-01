Fünf Tage im Juni sollen den Maimarkt ersetzen

Der Aufbau hat längst begonnen, zwei Gerippe für Zelthallen stehen bereits – und sie bleiben stehen. Aber der vom 24. April bis 4. Mai geplante Maimarkt ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Statt der elftägigen Traditionsveranstaltung wird als Ersatz ein fünftägiger „Maimarkt spezial“ rund um Bauen – Umwelt – Energie vom 23. bis 27. Juni geplant.

„Es tut weh“, seufzt Stephany Goschmann, Geschäftsführerin der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft (MAG). Nachdem sie im März vergangenen Jahres, erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg, schon das Aus für den 407. Mannheimer Maimarkt verkünden musste, folgt nun der nächste bittere Schritt für sie und ihr Team. „Aber es hat einfach keinen Sinn“, sieht sie ein.

Im März, als die Corona-Pandemie gerade erst massiver wurde, hatte sich die Maimarkt-Absage zwar schnell abgezeichnet, aber der endgültige Behörden-Bescheid zog sich hin. Jetzt wollte Goschmann einfach schneller Klarheit haben – auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem Weihnachtsmarkt am Wasserturm, den ihr Familienunternehmen ja ebenfalls veranstaltet.

„Da hatten wir sieben verschiedene Planungsvarianten, mit immer größeren Abständen“, erinnert sie sich – aber letztlich konnte sie doch keine realisieren, was die Stadt indes erst ganz kurzfristig entschieden hat. Auch für den Maimarkt erarbeiteten Stephany Goschmann und ihr Team detaillierte Hygienekonzepte, etwa mit Einbahnstraßen-Regelungen in den Zelten sowie großen Abständen. Dass sie erfolgreich umgesetzt werden können, hat sie bewiesen.

Impfzentrum bleibt

„Es war immer klar, dass es einen proppevollen Maimarkt wie früher nicht geben kann“, so Goschmann. Aber die ebenso von ihrem Familienunternehmen durchgeführte Berufsmesse „Jobs for Future“ ging im September in Villingen-Schwenningen problemlos über die Bühne – mit extra breiten Gängen, kontinuierlicher Belüftung der Hallen sowie der Pflicht für Besucher, eine Maske zu tragen. Daran wollte sie für den Maimarkt eigentlich anknüpfen.

Angesichts der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen sei in den vergangenen Tagen klargeworden, dass es für ihr Unternehmen wie auch für Aussteller nichts bringe, jetzt weiter viel Geld und Zeit in Vorbereitungen zu investieren. „Die Politik fasst einen Lockdown bis Ostern und verschärfte Maßnahmen ins Auge, da ist absehbar, dass eine Großveranstaltung Ende April sicher nicht öffnen kann,“ begründet Goschmann, warum sie jetzt die Reißleine gezogen hat.

Mit dem Impfzentrum, das in der Maimarkthalle angesiedelt ist und da wohl bis Herbst bleiben wird, habe das nichts zu tun. „Das wäre parallel gegangen“, bekräftigt Goschmann. Das gelte ebenso für den „Maimarkt spezial“, den sie nun plant. Er werde etwa ein Drittel des Geländes umfassen, wo Hallen und Freigelände „sehr großzügig“ aufgeteilt würden. Dabei konzentriere man sich auf die Themen Bauen, Renovieren, Handwerk, Umwelttechnologien bei Energiegewinnung und Mobilität bis zu beratenden Institutionen und Unternehmen. „Wir bieten Ausstellern eine Chance, die regional und beratungsintensiv sind“, so Goschmann. Ein internationaler Basar sei ebenso wenig denkbar wie die Halle der Italiener oder dichtes Gedränge in Gastronomiezelten.

Auf das Maimarkt-Reitturnier wirkt sich die Maimarkt-Absage „nicht zwingend“ aus, wie Peter Hofmann, der Präsident des Reitervereins, betont. Er arbeitet derzeit an einem Konzept, das seit 1964 stattfindende Turnier dennoch zu ermöglichen – zeitlich und räumlich entzerrt, ohne Publikum, ohne VIP-Zelt, nur als reine Sportveranstaltung. „Profisport ist schließlich erlaubt“, unterstreicht Hofmann, und die Top-Reiter von Springen und Dressur drängten ihn, an dem Termin festzuhalten. „Schließlich finden im Ausland auch weiter Turniere statt, und wenn wir den Traditionstermin nun zum zweiten mal freigeben, weiß man nicht, ob da nicht einer mit viel Geld versucht, sich draufsetzen“, argumentiert Hofmann.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.01.2021