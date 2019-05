Gürtel, Gewürze und Gewinne

Dietmar Jöst und seine Frau Dolores mit ihren vollen Dutte. © Faas

„Das ist ein Reinigungsmittel für alle Oberflächen“, antwortet Dolores Jöst, auf die Frage, was sie in ihrer Dutt hat. Sie und ihr Mann Dietmar Jöst sind aus Viernheim auf den Maimarkt gekommen. „Für ihn haben wir einen neuen Gürtel“, sagt die 70-Jährige. Außerdem eingekauft haben die beiden Gewürze, Suppenpulver und Salami für ihren Sohn. Zuletzt waren sie noch am Stand der Mannheimer Adler, um sich einen Meisterschaftsanhänger zu kaufen. „Wir haben eine Bekannte aus einem Fanclub getroffen und uns lange über die Mannschaft unterhalten.“

Nicht nur gekauft, sondern auch gewonnen hat das Ehepaar: In einem Eimer haben sie Schwämme und Flüssigputzmittel – selbst den Eimer haben die zwei geschenkt bekommen. „Wir haben uns eben einen guten Tag ausgesucht“, sagt Ehemann Jöst, bevor die beiden ihre vollen Dutte ins Auto bringen. df

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.05.2019