Video Lokales Maimarkt 2018 "uff kurpälzisch"

Neue Mobilitätskonzepte stellt auch Iveco mit seinen Methangas betriebenen Nutz- und Schwerlastfahrzeugen vor. Am Stand von Mercedes-Benz präsentiert Verkaufsleiter Thomas Utz neben dem Elektro-smart das neue GLC 4Matic Hybrid-Modell. Mona Hörig informiert über ihre Tragschrauber Flugschule. Andreas Metz, Bürgermeister von Ilvesheim, nimmt die Flyer gerne entgegen. „Dann weiß ich wenigstens, an wen ich mich wenden kann, wenn es Bürgerbeschwerden gibt.“ Der normale Betrieb am Flughafen Neuostheim sei ja noch zu akzeptieren. Metz fragt sich allerdings schon, warum man bei der allgemeinen Lärmbelastung zusätzlich noch Flugschulen dort ansiedeln muss.

Am Stand der Metropolregion empfängt Verbandsdirektor Ralph Schlusche den Tross. Sinsheim und Schriesheim stellen sich vor. Von Weinkönigin Sophia lassen sich die Bürgermeister gerne ein Gläschen Pinot Noir kredenzen. dir

