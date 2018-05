„Jeder kann etwas verändern“

Anzeige

Die Universität Mannheim möchte dieses Jahr erstmalig den Fairtrade-Titel bekommen. Um das zu erreichen, müssen unter anderem mindestens zwei Produkte im gastronomischen Angebot fair gehandelt sein. Im „green office“ können sich die Studenten engagieren.

„Jeder Einzelne kann etwas verändern, wenn er sich überlegt: was bedeutet das, was ich tue für meine Umwelt“, appelliert Krebs an die Bürger.

Neue Angebote aus aller Welt

Wer direkt auf dem Maimarkt faire Produkte kaufen möchte, ist bei der Sonderschau „Eine-Welt-Halle. Fair Trade“ richtig. Dort gibt es fair gehandelte Textilien, Kunsthandwerk und Lebensmittel. Neu dieses Jahr sind Grußkarten aus Afrika, Lederprodukte aus Kalkutta und Sonnenbrillen, die aus recycelten Computergehäusen oder Bambus hergestellt wurden. Die Schau fokussiert sich dieses Jahr auf die Länder Nepal, Sri Lanka und die Mongolei. Die Produkte, die in der Halle verkauft werden, sind „so produziert, wie ich auch leben möchte,“ erklärt Martina Lenz, die die Ausstellung organisiert hat. Das heißt, dass von den Löhnen eine Familie leben kann. „Wir wollen preiswert einkaufen, aber sehen nicht, dass Menschen deshalb verarmen,“ sagt Lenz.

Die Besucher des Maimarkts können nicht nur Kaffee, Handtaschen oder Geschirr käuflich erwerben, sondern sich auch über Produktionsbedingungen informieren oder eine Reise nach Nepal und in die Mongolei buchen. Wer inmitten des Maimarkt-Trubels in Ruhe eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen – auch fair produziert – genießen möchte, ist in der Halle, in der es verhältnismäßig entspannt zugeht, genau richtig.

