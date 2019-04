Junge Leute begeistern

Seit wann ist Berlin als Bundeshauptstadt im Grundgesetz verankert oder wie viele Frauen haben am Grundgesetz mitgewirkt? Einige Fragen, die die Schülerinnen der Friedrich-List-Schule den Maimarkt-Besuchern stellen, sind gar nicht so leicht zu beantworten. Deshalb ist es toll, dass die jungen Frauen spielerisch das Grundgesetz erklären und somit auch die jüngeren Besucher ansprechen.

Dass Deutschland ein Grundgesetz hat, wissen wahrscheinlich die meisten. Doch wie wichtig die 146 Artikel für unser Leben sind, geht im Alltag oft unter. Deshalb ist es notwendig, ab und zu darauf aufmerksam zu machen, welche Errungenschaft das Grundgesetz ist – und wie die Schülerinnen der Friedrich-List-Schule „Danke“ zu sagen.

Das Grundgesetz gibt es seit 70 Jahren, viele der Artikel sind altmodisch formuliert oder schwer zu verstehen, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Die Gesetze müssen verständlich erklärt werden, damit auch jüngere Generationen sie wertschätzen können. Am besten so, dass es Spaß macht, sich damit zu beschäftigen. Schön, dass die Schülerinnen der Friedrich-List-Schule das mit Videos sowie einer Demonstration auf die Beine stellen. Und so auch andere junge Leute für das Gesetz begeistern.

