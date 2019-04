Kinder präsentieren ihre Kälbchen

„Muuh“, tönt es vom Turnierplatz auf dem Maimarkt. Neun Kälbchen stehen dort, tänzeln auf der Stelle und warten darauf, dass sie vorgeführt werden. Jeweils drei Kinder präsentieren in drei Altersgruppen bei dem Vorführwettbewerb ihre Kälber: Sie führen sie im Kreis um Heuballen herum. Einige der Kälber tanzen aus der Reihe und die Kinder müssen etwas an den Kordeln um ihren Hals ziehen. Die neunjährige Nurai Kubach (Bild) präsentiert ihr braunweißes Kälbchen Flicka. „Ich bringe ihr Futter und Milch und manchmal muss ich auch ausmisten“, erzählt Nurai. Anstrengend findet sie das nicht, „ist ja nicht jeden Tag.“ In ihrer Altersklasse, der mittleren, erhält Nurai den Siegerpokal. Bei den Jüngeren gewinnt die achtjährige Lea mit ihrem Kälbchen Berta. Julia ergattert den Siegerpokal bei den Ältesten. ham (Bild: Blüthner)

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019