Bereits zum 18. Mal in Folge hat Radio-Regenbogen-Geschäftsführer Gregor Spachmann dem Reiterverein Mannheim gestern einen Scheck in Höhe von 10 000 Euro überreicht. Das Geld kommt von der Initiative des Senders „Kinder unter dem Regenbogen“ und soll die Inklusion von Reitsportlern mit Behinderung fördern.

Im Rahmen der Veranstaltung führte unter anderen auch Paralympics-Siegerin Hannelore Brenner ihr Pferd über den Turnierplatz. Brenner ist seit einem Reitunfall unvollständig querschnittsgelähmt. Für ihre eigene Initiative „Kleine Glücksritter“ bekam die Reiterin einen Scheck über 1 000 Euro von verschiedenen Spendern. Brenner will mit der Initiative Kindern, die zum Beispiel an Krebs erkrankt sind, ermöglichen, mit Pferden in Kontakt zu kommen. Viele junge Reiter sollen sich so öffnen können und neue Motivation für ihren Alltag schöpfen, sagt Brenner. df

