Mancher Partei ist Stand zu teuer

Auch aus Sicht der FDP lohnt sich die Teilnahme am Maimarkt. Timo Breuninger vom Kreisverband Mannheim hat in den ersten Tagen viele Gespräche geführt, auch mit Anhängern anderer Parteien. „Die sagen: Es kann nicht sein, dass außer der AfD nur noch die FDP auf dem Maimarkt vertreten ist – wo bleibt dann da das Engagement?“ Michael Westram, FDP-Vorsitzender in Sinsheim-Kraichgau, hat in sieben Jahren vor Ort beobachtet, dass die Gespräche intensiver werden: „Manchmal ist man auch Prellbock“. Ob sich der Einsatz auf dem Maimarkt tatsächlich lohnt, ist für Breuninger schwer messbar. „Aber wenn man weg ist, merken das die Leute.“

Sparzwänge bei der CDU

Die anderen Parteien sind zumeist wegen der hohen Kosten nicht mehr auf dem Maimarkt. „Wir haben seit 2016 keinen Stand mehr“, berichtet der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel. Man habe vor drei Jahren beschlossen, den Stand wegen der finanziellen Situation des Kreisverbandes einzusparen. „Leider waren weder der CDU-Landes- noch der Bundesverband bereit, sich finanziell zu beteiligen.“ Die gesamten Kosten seien beim Mannheimer Kreisverband hängengeblieben. Das sind nach Informationen dieser Zeitung pro Jahr mindestens 5000 Euro. „Für einen kleinen Kreisverband wie Mannheim einfach zu viel“, bedauert Löbel.

Die Sozialdemokraten wollen sich nach Auskunft des Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei in diesem Jahr schwerpunktmäßig auf das Stadtfest konzentrieren. „Wir werden einmal aussetzen und dann entscheiden, wie wir im nächsten Jahr damit umgehen.“ Die Grünen sind seit 2017 nicht mehr dabei. „Wir mussten feststellen, dass es für uns zunehmend schwierig geworden ist, eine dauerhafte Präsenz über so viele Tage zu gewährleisten“, gibt Sebastian Fietkau Auskunft. Im nächsten Jahr werde man voraussichtlich mit einem veränderten Konzept wieder vertreten sein. Auch Die Linke will wieder dabei sein. „Wir wollten dieses Mal unsere Finanzen schonen“, teilt Elli Brinkschulte mit.

Die Freien Wähler – Mannheimer Liste und die Freien Wähler aus der Region hatten nach Auskunft von Stadtrat Roland Weiß zuletzt 2009 einen Infostand. „Die nur begrenzt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel haben uns veranlasst, auf die Präsenz zu verzichten“, so Weiß. Dies sei Folge aus dem Gesetz zur Parteienfinanzierung, welches die kommunalpolitischen Wählervereinigungen klar benachteilige.

