Mixer und Kissen in der Tüte

„Wir haben so viel gekauft, dass wir einen Teil schon ins Auto gebracht haben“, erzählen die 61-jährige Antje Gellner und der gleichaltrige Norbert Grimm. Sie lachen. Die beiden sind aus Limbach fast anderthalb Stunden angereist, um sich zwischen den Zelten, Bühnen und Ständen umzusehen.

„Das gibt es nur auf der Messe“

In den „Dutten“, die sie noch bei sich haben, ist ein neues Wärme-Kälte-Kissen. „Das hilft mir sehr nach meiner Nieren-Operation“, erklärt Grimm. Außerdem Zubehör für einen Zauberstab-Mixer. „Das gibt es nur auf Messen“, sagt Gellner. „Ich habe meinen Mixer schon seit mehr als 50 Jahren, ich will keinen neuen mehr.“ Dabei hätte es für das alte Gerät im Tausch Rabatt gegeben. Doch die beiden seien lieber ins afrikanische Dorf gegangen. „Das trifft genau ihren Geschmack“, sagt Grimm über Gellner. Dann fängt es an zu regnen. Die beiden verabschieden sich, um vor dem Heimweg noch einen Maimarktbecher zu löffeln. df

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019