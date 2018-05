Partylaune in Dirndl und Lederhose

Anzeige

Warum das Mannheimer Oktoberfest nicht auf den Maimarkt holen?, dachte sich vor einigen Jahren Veranstalter Arno Kiegele, fand mit Festzelt-Wirt Peter Brandl einen Kooperationspartner, nannte das Ganze in „Frühlingsfest“ um und kreierte eine neue Traditionsveranstaltung, die sich seit 2014 eines großen Zulaufs erfreut. Stimmungsgaranten waren auch in diesem Jahr die sieben Musiker der Band „Ois Easy“. David Thomys und Mira Horky aus Mannheim tanzten gegen 21.30 Uhr in bester Partylaune auf den Bänken. Die beiden waren schon auf dem Mannheimer Oktoberfest und wollten sehen, ob das Konzept auch auf dem Maimarkt aufgeht. „Die Musik macht gute Laune, die Leute sind toll, und das Essen ist super“, passte für die beiden alles. dir