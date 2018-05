Schlaganfall trifft auch Jüngere

Anzeige

Am Stand des Bundesverbandes für Rehabilitation in Halle 26 folgt ein medizinischer Fachvortrag auf den nächsten. Gestern machte sich die Bundesvorsitzende Ilse Müller ein Bild vom Messeauftritt. Auch heute finden Vorträge statt: 10 Uhr: „Altersabhängige Makuladegeneration (AMD)“; 10.45 Uhr: „Schädel-Hirntrauma“; 11.30 Uhr: „Schlaganfall – nur etwas für alte Leute (so ab 29)“; 12.15 Uhr: „Das Patientengespräch“; 13.15 Uhr: „Herzkreislaufsystem in Gefahr. Was passiert beim Gefäßverschluss?“; 14 Uhr: „Schlechte Leberwerte: Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten“; 14.45 Uhr: „Das Mikrobiom: Heilung für den Darm, Einfluss auf Übergewicht und Diabetes“; 15.30 Uhr: „Sprachtherapie in der neurologischen Rehabilitation“. dir