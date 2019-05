Schmuck für den Vierbeiner

Auch Hundehalter kommen beim Maimarkt auf ihre Kosten: Neben verschiedenen Futter- und Naschständen für die geliebten Vierbeiner stellen auch Anbieter von Hundezubehör ihre Waren aus. Ob Halsbänder, Spielzeug, Erziehungs- und Ausbildungs-Equipment, Pflegeprodukte oder Kauknochen – für das Haustier ist nach einem Besuch der verschiedenen Stände also gut gesorgt. Was für so manchen kitschig wirkt, kann anderen ein Funkeln in die Augen zaubern: Bekommt das Hündchen doch die Möglichkeit, seinen Körper mit Schmuck oder Kleidung zu verzieren.

Die meisten Tierzubehör-Stände sind relativ gebündelt bei den Tierschau-Zelten zu finden. Vereinzelt sind jedoch auch Anbieter auf dem gesamten Gelände verteilt. jor

