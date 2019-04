Senioren tanzen zu Schlagern

Die Wörtherseer auf der Bühne im Festzelt während der Matinee. © hamann

Vor der Bühne des Festzeltes tanzen fünf Senioren in einer Reihe, während Barbara Boll „Sunny, yesterday my life was filled with rain“ – also „Sonnenschein, gestern war mein Leben noch voller Regen“ – von Bobby Hebb singt.

Hunderte Senioren haben gestern bei der Maimarkt-Matinee zu deutschen Schlagern und Klassikern wie „Rivers of Babylon“ von Bonnie M. geschunkelt, mit den Füßen gewippt und geklatscht.

Zuschauer genießen Stimmung

Neben Boll tritt die Schlagerband Wörtherseer aus dem österreichischen Kärnten auf. Markus Weber, der als „Fräulein Baumann“, auftreten sollte, musste absagen. Trotzdem ist die Stimmung ausgelassen: Die Senioren klatschen, lachen und tanzen zwischen den Biertischen. „Ich fand es sehr gut“, sagt Walter Hauck. „Die Musik war schön“, ergänzt seine Frau Gertrud. „Seit immer“ kommen die beiden schon auf den Maimarkt, bei der Matinee waren sie aber zum ersten Mal, erzählen sie.

Elga Derrwang, die mit ihrem Sportverein auf der Matinee war, hat besonders die Stimmung genossen. „Und die Sängerin war gut“, findet die 79-Jährige, die schon oft bei der Seniorenveranstaltung war. ham

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019