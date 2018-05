Sonnige Aussichten für Händler

Anzeige

„Es war ein sehr sonniger Maimarkt“, verkündete gestern Stefany Goschmann. Die Geschäftsführerin der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft (MAG) war sichtlich zufrieden. Und das nicht nur, weil es in den zurückliegenden elf Tagen keinen Tropfen geregnet habe. Auch die Mehrzahl der Aussteller verteilte Bestnoten. So erwarten von 869 befragten Ausstellern über 89 Prozent gute Nachfolgegeschäfte. „Das ist der beste Wert, den wir jemals bei einer Umfrage ermittelt haben“, so Goschmann.

Erwartungen übertroffen

Die Erwartungen an den Maimarkt seien generell sehr hoch, so die Messe-Chefin, trotzdem hätten 54 Prozent der befragten Händler angegeben, die Ergebnisse seien besser als erwartet. Das Maimarkt-Jahr 2018 reihe sich nahtlos in die „Premium-Jahrgänge“ der jüngsten Vergangenheit ein. Mehr als 88 Prozent der Aussteller gaben in ihren Geschäftsberichten die Noten „sehr gut“, „gut“ und „zufrieden“. Dies und die positive Erwartung in Sachen Auftragslage zeigten, wie nachhaltig der Maimarkt wirke. „Die Teilnahme ist für viele Aussteller ein wichtiger Baustein in ihren Jahresumsätzen“, so Goschmann. Insofern verwundert es nicht, dass drei von vier Ausstellern jetzt schon ihre Teilnahme für das kommende Jahr angekündigt haben.

Positiv war der Messeleitung ebenso aufgefallen, dass – ähnlich wie in frühen Anfangsjahren – viele Aussteller sich untereinander geholfen hätten. Die Stimmung sei sehr harmonisch gewesen, betonte Stefany Goschmann: „Die Aussteller berichten von einem freundlichen, interessierten und kauffreudigen Publikum.“ Das spiegelt sich auch in der Sicherheitsbilanz der Polizei wider. David Faulhaber berichtete von 19 Vorfällen – überwiegend Eigentumsdelikte, wie Handy- oder Handtaschendiebstahl. „Hier ist man sicher“, sagte Faulhaber und belegte dies mit Zahlen. So betrage die „Häufigkeitsziffer“ auf dem Maimarkt 306 – gegenüber 11 000 für die Stadt Mannheim. Sogar ein verlorener Geldbeutel mit 346 Euro Bargeld sei zurückgegeben worden.