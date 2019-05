Stimme belegt, Worte deutlich

Es waren deutliche Worte, mit denen CDU-Wirtschaftsexperte Carsten Linnemann nach Mannheim kam. Denn auch, wenn der 41-Jährige mit deutlich angeschlagener Stimme zum Frühschoppen der Mittelstandsvereinigung auf dem Maimarkt auflief: Der Mannheimer Unions-Politiker Alexander Fleck hatte nicht zu viel versprochen, als er eine „ganz besondere Persönlichkeit“ als Festredner präsentierte.

Linnemann trat dann sogleich entschlossen ans Mikrofon, um sich in Mannheim einige Freunde zu machen. Das anwesende Fußball-Urgestein Klaus Schlappner sprach der stellvertretende Präsident von Zweitligist SC Paderborn denn nicht nur gewissermaßen als Kollegen an – mit Blick auf den SV Waldhof lobte Linnemann Schlappner als Person, der einen Verein „aus Überzeugung und nicht wegen des Geldes“ geführt habe und liebäugelte bereits mit direkten Liga-Duellen in baldiger Zukunft: „Mannheim, wir warten auf euch!“

Digitalisierung unterschätzt

Ähnlich trennscharf waren auch Linnemanns Einschätzungen zur deutschen Wirtschaft und deren Mittelstand, den der prominente Gast aus Berlin bewusst als „Rückgrat“ adelte. In einer Zeit, in der politische Kontrahenten wieder Sozialismus-Gedanken vorantreiben und eine Digitalisierung um sich greift, „die auch wir in Berlin unterschätzt haben“, seien es die Mittelständler, die die Kraft des Landes als Wirtschaftsmacht von nebenan aufrechterhalten. Zu Recht forderten die Selbstständigen jedoch einen Staat, in dem Recht und Ordnung verlässliche Prinzipien sind. „Es kann nicht sein, dass jeder Unternehmer, der seine Steuererklärung zu spät abgibt, mit Säumniszuschlägen rechnen muss, aber Deutschland und viele andere Staaten gleichzeitig jährlich gegen den Vertrag von Maastricht verstoßen“, stellte Carsten Linnemann in Mannheim klar und verwies dabei auf die notwendige Vorbildfunktion Deutschlands.

Wolle man nach den Zeitaltern der Agrarwirtschaft, der Industrialisierung, der Dienstleistung und der Digitalisierung Schritt halten, müsse man zu jenen stehen, die den Wohlstand in Deutschland möglich gemacht hätten.

Klar bekennt sich Linnemann einerseits zum Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, aber auch zur Meisterpflicht, die ein „internationaler Qualifizierungsstandard“ geworden sei. Helfe man dem Mittelstand, seinen Weg mit gut ausgebildetem Personal in die Zukunft gehen zu dürfen, „können wir alle stolz auf dieses Land sein – und das hat dann nichts mit Nationalismus zu tun, sondern mit einem Patriotismus, den wir uns nicht verbieten lassen dürfen“, sagte der Wirtschaftsexperte.

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.05.2019