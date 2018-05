Tischgrillen mit dem Mini-Smoker

Anzeige

Schnelle Autos, schneidige Motorräder, Elektronikartikel, Heimwerkerutensilien und jede Menge Grillzubehör – der Maimarkt lässt Männerherzen höher schlagen. Nicht selten ist die Ehefrau in Begleitung, oft zieht das starke Geschlecht aber auch mit Freunden los, um auf der Verbrauchermesse die neuesten Produkte zu testen und nach intensiver Beratung das eine oder andere Schnäppchen zu erwerben.

„Wir sind jedes Jahr hier, schauen was es Neues gibt und vergleichen die Preise“, erzählt Detlev Brüchmann aus Helmstadt-Bargen. Der 52-Jährige ist mit Dieter Bräuchle aus Bad-Rappenau gekommen. Sie schauen sich Kettensägen an. „Für den eigenen Holzbedarf“, erklärt Brüchmann. Beide haben eine Holzzentralheizung. „Meine hat einen Meter Schürlänge“, erzählt Bräuchle stolz. Der 77-Jährige hat sich in diesem Jahr einen Holzspalter gegönnt. Beide sägen ihr Brennholz selber, Detlev Brüchmann direkt im Wald. Von hier aus transportiert er es mit Schlepper und Hänger ab.

Motorradfahren gehört nach wie vor zu den absoluten Männerdomänen. „Wir haben 90 Prozent Männer an unserem Stand“, erzählt Pascal Vergnaud, Geschäftsführer der Harley Davidson-Niederlassung Rhein-Neckar in Ludwigshafen. Leute wie Lutz Sattler aus Weinheim oder Rolf Nierbeck aus Viernheim gehören zu seinen Stammkunden.