„Gerechtigkeit“, „Freiheit für alle“, „keine Diskriminierung“ und „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ steht auf dem Haus der Demokratie am Stand der Stadt Mannheim. Ein kleiner Junge schreibt gerade „Recht auf Ferien“ auf eine der Kacheln. Schülerinnen der Friedrich-List-Schule in Mannheim haben die Besucher auf dem Maimarkt gefragt, was sie mit dem Grundgesetz verbinden, die Antworten kleben nun an dem Haus.

Artikel verständlich ausgedrückt

„Unser Ziel ist, das Grundgesetz zu feiern“, sagt Vanessa. Die 17-Jährige ist eine der zehn Schülerinnen, die mit einer Demonstration am 23. Mai in Mannheim der deutschen Verfassung danken will. „In der Politik wird immer Negatives gesagt. Wir wollen über die positiven Dinge reden“, sagt ihre Mitschülerin Dilan. „Viele von uns haben Wurzeln aus anderen Ländern, daher wissen wir, dass es auch anders sein kann als in Deutschland“, erklärt Vanessa. „Deshalb ist es wichtig, danke für das Grundgesetz zu sagen.“ Auf dem Maimarkt machen die Schülerinnen auf die Demonstration und vor allem auf das 70-jährige Jubiläum der deutschen Verfassung aufmerksam – mit Spielen, dem Haus der Demokratie und einem Infostand, an dem sie ihr Wissen weitergeben.

Ein Schuljahr lang studieren die Elftklässlerinnen während eines Seminarkurses die Artikel. „Wir haben uns damit beschäftigt, welchen Einfluss die deutsche Verfassung auf andere Länder hat“, erklärt Dilan. „Und wie das mit dem Grundgesetz angefangen hat“, ergänzt Vanessa. Außerdem planen sie die Demonstration, kümmern sich etwa um Genehmigungen und schreiben E-Mails.

Die Schülerinnen finden, dass viele das Grundgesetz für zu selbstverständlich nehmen. „Wir möchten, dass sich die Leute damit auseinandersetzen“, sagt Dilan. Insbesondere Jüngere wollen sie begeistern, deshalb informieren sie auf den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram. Mit Videos erklären sie beispielsweise einzelne Artikel. Das ist auch dringend notwendig, finden die Schülerinnen: „Unsere Mitschüler brauchen die Erklärungen.“ Dilan stört, dass die Artikel so altmodisch formuliert sind, und fände es besser, wenn sie auch für junge Leute verständlich wären. „Deswegen erklären wir sie“, sagt Vanessa.

Während die Schülerinnen Grundgesetze verteilen und über die Demo informieren, spielen Klaus und Ursula Hanisch das Grundgesetzspiel. Ursula Hanisch würfelt und rückt vier Felder vor. Nun muss sie eine Frage beantworten: „Wer hat laut Artikel 65 die Richtlinienkompetenz?“, fragt Dilan sie. Ursula Hanisch ist sich unsicher. Ihr Mann gibt einen Tipp: „Die Bundeskanzlerin.“ Einige Fragen später – wo tagt der Parlamentarische Rat? (Bonn). Welche Stadt wollte nicht Hauptstadt werden? (Köln) – hat Klaus Hanisch gewonnen. „Ich finde den Stand wirklich toll, wegen der Spiele“, sagt der Mannheimer. Mit der deutschen Verfassung verbindet er Sicherheit. Seine Frau ergänzt: „Freiheit.“

