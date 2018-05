Viele Betriebe überlastet

Anzeige

„Es wird die Situation kommen, wo Sie auf einen 70-jährigen Dachdecker warten“ – Joachim Proetel, Obermeister der Dachdeckerinnung Mannheim, schildert den akuten Mangel an Auszubildenden mit drastischen Worten. „Wir haben pro Jahr mehr Leute, die das Rentenalter erreichen, als Gesellen, die neu dazukommen.“ Oft fehle auch die Ausbildungsreife oder die körperliche Fitness. Die Abbrecherquote liege bei 30 Prozent.

Das sind keine guten Aussichten für das Bauhandwerk an diesem „Tag der Handwerksjunioren“, denn die Probleme Ausbildungsnotstand und Fachkräftemangel ziehen sich durch alle Gewerke. „Wir sind nur 20 Maurer in der Ausbildung aus der kompletten Metropolregion bis nach Sinsheim hoch“, berichtet Felix Albrecht. Der 24-Jährige macht eine Maurerlehre im zweiten Jahr bei einem Betrieb in Edingen-Neckarhausen. Er ist eigentlich studierter Wirtschaftsingenieur Bauwesen, hat aber das Handwerkliche dem Schreibtisch vorgezogen. Mit seinem Ausbildungshintergrund will er schon bald den Meister machen.

Und das genau ist aus Sicht von Joachim Proetel ein weiteres Problem für die Ausbildungsbetriebe: „Die Guten schauen, dass sie ihre Meisterprüfung schaffen und machen sich selbstständig.“ Dadurch gehen vor allem den kleineren Unternehmen noch mehr Beschäftigte verloren. „Viele Betriebe sind überlastet“, weiß Proetel, man versuche sich zwar so gut es gehe, gegenseitig auszuhelfen, aber am Ende bleibe doch vieles liegen.