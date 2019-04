Wasser mit Kunststoff säubern

Blondes Haar, Dreitage-Bart, hellgrünes T-Shirt, Jeans: Raphael Bosch von der Hochschule Furtwangen beugt sich nach vorn. Er steht vor einem Zylinder. Gefüllt mit 3000 Liter Wasser. Die linke Hand stützt Bosch auf sein Knie, mit der rechten umfasst er eine Kurbel und beginnt zu drehen. Doch es ist nicht nur Wasser in dem großen Gefäß – wie es in der Umwelt auch der Fall ist. Auf der Wasseroberfläche und am Boden: bunte Mikroplastik-Teilchen.

Mehr Abfall im Meer, als sichtbar

Der Student erklärt, was es mit dem Stand „Rheines Wasser“ auf sich hat: „Wir wollen die Menschen für das Thema Plastik im Wasser sensibilisieren.“ Er kurbelt und kurbelt. Die verschiedenfarbigen Plastikteilchen bewegen sich zwar. Aber sie bleiben auf jener Höhe, auf der sie von Anfang an waren. Das liege daran, dass unterschiedliche Plastiksorten, verschieden schwer sind. „Und es gibt weitaus mehr Kunststoffsorten, die schwerer sind, als Wasser“, sagt der 26-Jährige. Diese Sorten schwimmen nicht. Sie liegen am Boden. „Wenn wir im Fernseher die Müllinseln in den Meeren sehen, können wir davon ausgehen, dass es am Grund noch viel mehr davon gibt.“

Bosch studiert „Nachhaltige Bioprozesstechnik“. Sein Professor, Andreas Fath, hat das Projekt „Rheines Wasser“ ins Leben gerufen, als er 2014 den Rhein durchschwamm. 28 Tage, 1231 Kilometer. Fath wurde dabei von Studenten begleitet, die Wasserproben untersuchten. Bosch erklärt auch, wie Mikroplastik entsteht – an einem der vielen Experimentier-Stände, die auf der Fläche in Halle 33 stehen. Laut Bosch gibt es zwei Arten: primäres und Sekundäres Mikroplastik. Ersteres werde von der Kosmetikindustrie in Peelings oder Zahnpasten gemischt. Das Sekundäre entstehe, wenn Müll ins Wasser gelangt und am Grund von Steinen zerrieben wird. Der Mann in Grün hält ein Reagenzglas in der Hand. Darin – so scheint es: Sand. „Das ist eine zerriebene PET-Flasche“, sagt Bosch. Kläranlagen könnten den feinen Plastiksand nicht herausfiltern. Und so gelangt das Plastik in den menschlichen Organismus. „Oder auch, wenn wir Fisch essen“, erklärt der Student. Das Gefährliche seien Ablagerungen an dem Plastik. Hormone und andere Schadstoffe setzten sich an der Oberfläche ab. Und der Mensch nehme das dann zu sich.

Eine Forschungsarbeit an der Hochschule will diesen Nachteil des Plastiks nutzen, um das Wasser zu reinigen. „Wir wissen, dass sich die vielen Schadstoffe an den Teilchen ablagern. Das nutzen wir, um daraus eine Art Kläranlage zu machen.“ Ein Versuch soll die Idee verbildlichen. Bosch nimmt eine Pipette voll Farbstoff, und träufelt den hypothetischen Schadstoff in klares Wasser. Darin zirkulieren weiße Plastikteilchen. Es dauert eine Weile. Und zirkuliert. Wenig später ist der Kunststoff gelb, das Wasser klar.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019