Wenn das Haus mitdenkt

Energieeffizienz mit Wärmepumpen und Photovoltaik, der Einsatz natürlicher Materialien und möglichst schmutzfreie Sanierungsverfahren für Fenster, Türen und Fassaden bestimmen die Trends auf dem Wohnungsmarkt. Doch der Inbegriff von modernem Wohnen ist Smart Home, die intelligente Vernetzung verschiedener Komponenten über Sensortechnik und moderne funkgesteuerte Kommunikation. Dabei spielt auch der Sicherheitsaspekt eine immer wichtigere Rolle.

Je nach Lichteinstrahlung fahren die Jalousien rauf und runter, Sensoren messen die Raumtemperatur und regeln automatisch die Leistung des Heizbrenners, oder das Licht lässt sich per Handy ganz bequem dimmen – wer in einem Smart Home lebt, will es bequem haben und lässt die verschiedenen Systemkreisläufe für sich arbeiten. „Leben mit Autopilot“ nennt die Firma Loxone das. Carsten Müller von GST Gebäudesystemtechnik in Bürstadt vertreibt das System. „Bei uns gibt es kein Licht an und aus mehr, es gibt nur noch Lichtszenarien“, schwärmt er – alles lasse sich individuell einstellen und sogar miteinander kombinieren.

Da werden die Belichtungstechnik, die Gartenbewässerung oder die Lautsprecheranlage auch mal umfunktioniert, um Einbrecher abzuschrecken. „Wenn jemand einbricht und merkt, dass in dem Moment die Jalousien runterfahren, wird er sich gut überlegen, ob das den Aufwand wert ist“, erläutert Müller den Zusatznutzen. Der Gebäudesystemdesigner ist mit seinen 15 Mitarbeitern strategischer Partner der Firma Freudenberg und hat einen eigenen Ausstellungsraum in Lorsch. „Auf dem Maimarkt sind wir nach 2014 zum zweiten Mal“, erzählt er.