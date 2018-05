0:1 – Frust bei Waldhof-Anhängern

Anzeige

Mehr als 90 Minuten Hochspannung, am Ende stand eine 0:1-Niederlage für den Waldhof: Rund 4000 Anhänger haben die Mannschaft gestern zum Relegationsspiel gegen den KFC Uerdingen nach Duisburg begleitet. Unter anderem hatten sich 15 Busse auf den Weg gemacht. Von den Fans, die nicht mitfahren konnten, trafen sich am Abend zahlreiche in der „Manufaktur“ in der Industriestraße am Bonadieshafen (Bild). Dort hatte der Verein ein kostenloses „Public Viewing“ organisiert. In Trikots sowie mit Schals und Flaggen in Blau-Schwarz feuerten die Fans vor den Leinwänden die Mannschaft an, doch auch der lautstarke Szenenjubel trug den SV Waldhof nicht zum Sieg. Das Rückspiel um den Aufstieg in die 3. Liga am Sonntag ab 14 Uhr im Carl-Benz-Stadion ist ausverkauft. Wer es trotzdem zusammen mit anderen schauen möchte, kann das in der „Manufaktur“ tun. Einlass ist ab 13 Uhr. imo/mer/jung