1. Mai-Demos diesmal auch im Netz

Wegen der Corona-Pandemie können die Demonstration und die Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Mannheim am 1. Mai nicht wie üblich stattfinden. Das teilte Wolfgang Alles vom „Aktionsbündnis 1. Mai Mannheim“ mit. Deshalb lädt der DGB an diesem Tag ab 10 Uhr zu einer Live-Veranstaltung im Netz (abrufbar unter https://bw.dgb.de/erstermai). Ab 11 Uhr schließt sich dort aus Berlin ein bundesweiter Livestream des DGB an.

In Ergänzung zu den digitalen DGB-Veranstaltungen und „in Abgrenzung zu gewerkschaftsfeindlichen, rechten Aktivitäten“ veranstaltet das Aktionsbündnis von 14 bis 15 Uhr eine angemeldete Kundgebung auf dem Marktplatz in G 1, heißt es vom Aktionsbündnis weiter. Diese fände unter Beachtung der aktuell erforderlichen Gesundheitsschutzmaßnahmen (Schutzmasken tragen, Abstand halten) mit begrenzter Teilnehmerzahl statt. Das Motto der Aktion laute: „Solidarisch und nicht alleine – Solidarität heißt Menschen schützen – Solidarität heißt Grund- und Menschenrechte verteidigen!“

Übertragung aus dem Capitol

Wie der DGB Baden-Württemberg mitteilt, ist zudem bereits am 30. April ab 16 Uhr eine über das Rhein-Neckar-Fernsehen sowie über einen Livestream auf der Facebook-Seite des DGB Nordbaden (www.facebook.com/dgbnordbaden) übertragene kleinere Veranstaltung aus dem Capitol in Mannheim geplant. Unter anderem wird es dabei ein Grußwort von Oberbürgermeister Peter Kurz und Statements aus verschiedenen DGB-Gewerkschaften geben. Zudem hält die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands Mannheim Heidelberg am 1. Mai, 11 Uhr, auf dem Marktplatz ihre Kundgebung ab: mit Mundschutz und Abstand. see

