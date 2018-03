10 000 Euro für Schulprojekt

Anzeige

Mannheim.Im Jugendförderzentrum Mannheim ist Lernen angesagt – und zwar von Montag bis Donnerstag, jeweils am Nachmittag. Jungen und Mädchen beugen sich konzentriert über Mathematikbücher und lassen sich von einem Nachhilfelehrer komplexe Zusammenhänge erklären. Die Kinder und Jugendlichen haben als Mitglieder des Vereins SV Waldhof die Möglichkeit, an der schulischen Förderung des Vereins „Anpfiff ins Leben“ teilzunehmen, der Projekte in den Bereichen Sport, Schule, Beruf und Soziales unterstützt.

Montag war für die jungen Menschen ein besonderer Tag. Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens Fuchs Petrolub, hat „Anpfiff ins Leben“ einen Scheck über 10 000 Euro überreicht. Damit sollen insbesondere schulische Projekte finanziell unterstützt werden. Das Geld fließe unter anderem in die Honorierung der Lehrkräfte, sagt Dietmar Pfähler, erster Vorsitzender von „Anpfiff ins Leben“. Außerdem seien Lehrerfortbildungen notwendig, sagt Stefanie Kunzelnick, die unter anderem für Marketing und Fundraising bei „Anpfiff ins Leben“ zuständig ist.

Der Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub unterstützt „Anpfiff ins Leben“ bereits seit mehr als fünf Jahren, erzählt Stefanie Kunzelnick. Stefan Fuchs legt Wert darauf, den Spendenempfängern längerfristige Unterstützungen zu gewährleisten. „Das Konzept hat mir gut gefallen“, lobt er. Er schätzt, dass der Einsatzbereich weniger den Sport, sondern mehr die soziale Komponente betreffe. „Die Verknüpfung ist intelligent gemacht.“ Daniel Hecht koordiniert die Bereiche Schule, Beruf und Soziales. Er pflegt zudem einen engen Kontakt zu den Schulen, um für den Spieler den häufig schwierigen Spagat zwischen Schule und Sport optimal zu koordinieren – gerade wenn es um Prüfungszeiten oder besondere Spieleinsätze unter der Woche geht.