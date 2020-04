100 000 Masken als Sicherheitsreserve

Ganz unscheinbar steht im Hinterhof der Feuerwehrwache in Mannheim-Neckarau ein bereits ausgeräumtes Lieferfahrzeug der Baumarktkette Bauhaus. Doch in den zwei Dutzend Kartons steckt heiß begehrte - und dringend benötigte - Ware: insgesamt 100.000 Mund-Nasen-Bedeckungen. Das Unternehmen spendet sie an die Stadt Mannheim.

Formlose Übergabe

Normalerweise laufen Spendenübergaben feierlich ab. Doch die Kontaktbeschränkungen gebieten, dass diese Übergabe formlos, kurz und bündig, vonstattengehen muss. „Natürlich begrüßen wir uns jetzt nicht mit Handschlag“, schmunzelt Dieter Bien, Mitglied der Geschäftsführung der Bauhaus AG, im Vorfeld. „Wir wollen auch in der Corona-Zeit unseren Beitrag für die Stadt Mannheim leisten“, erklärt er. Die Bauhaus AG wurde im April 1960 in Mannheim gegründet. Anlässlich des 60. Firmenjubiläums wollte sich die Firma eigentlich mit Baumpflanzungen sozial engagieren. Doch dann kam die Coronakrise – die ursprünglich geplanten „Walderlebnistage“ wurden in den Herbst geschoben.

Mit knapp 1,50 Meter Abstand und jeweils eigenem Mundschutz stehen Thomas Näther, Leiter des Führungsstabs der Berufsfeuerwehr Mannheim, Dieter Bien und Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) um die Pakete herum. Für feierliche Reden ist in der Krise keine Zeit: Sie wechseln ein paar Worte, danach muss Kurz weiter. Dankbar über die Spende ist der Oberbürgermeister dennoch. Auch Thomas Näther freut sich: „Die Spende der Bauhaus AG ist bisher die mit Abstand größte.“ Die Mannheimer Berufsfeuerwehr übernimmt die Verteilung der Mund-Nasen-Schutzmasken. „Wir unterstützen derzeit Kliniken, ambulante Pflegedienste und Pflegeheime, Zahnärzte, Apotheken, Hebammen und Physiotherapeuten“, erläutert Näther. Besonders im Pflegebereich sei der Bedarf immens größer als sonst.

Einlagerung im Depot

Zurzeit sind laut Näther 200 000 Mund-Nasen-Schutzmasken und auch 30 000 FFP2-Masken im Lager. Die nun zusätzlichen 100 000 Mund-Nasen-Masken kommen in die Reserven. „Den größten Teil der Masken, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, geben wir konstant weiter. Weil sich die Lage gerade entspannt, beginnen wir jetzt allerdings auch, ein Sicherheitslager einzurichten.“ Diese und nächste Woche würden darüber entscheiden, wie groß dieses Lager werden könne.

Einwegmasken sind derzeit knapp, die Liefersituation ist erschwert. Es sei „nicht so einfach“ gewesen, Masken in solch einer Größenordnung zu beschaffen, sagt Bien. Schließlich mussten auch die Mitarbeiter in den Märkten der Baumarkt-Kette ausgerüstet werden. Auch bundesweit will das Unternehmen in der Krise helfen: Bei der Aktion „Bauhaus spendet Frühlingsgrüße“ spenden die Bauhaus-Filialen insgesamt 20 000 Topfpflanzen an Alten- und Pflegeheime.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.04.2020