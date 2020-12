100.000 Euro warten auf Gewinner: Unbekannter Lotto-Spieler aus Mannheim gesucht

Mannheim.Ein noch unbekannter Lotto-Spieler aus Mannheim hat bei der Silvester-Lotterie 100 000 Euro gewonnen - nun ist die Staatliche Lotto-Toto GmbH Baden-Württemberg auf der Suche nach dem Tipper. Die Losnummer des Glückspilzes lautet 1354851, teilte die Lotteriegesellschaft am Donnerstag per Pressemitteilung mit. Der Gewinner spielte anonym in einer Lotto-Annahmestelle im Stadtgebiet. Zum Abruf des Geldes muss er oder nun die gültige Spielquittung vorlegen. Diese kann er in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Zentrale einreichen. Eingesetzt hatte der Mannheimer zehn Euro.

Die Ziehung der Gewinnzahlen fand am 31. Dezember unter notarieller Aufsicht in der Stuttgarter Lotto-Zentrale statt. Drei der sieben Millionentreffer gingen einmal in die Nähe von Heidelberg und zweimal nach Weinheim und Umgebung. Die weiteren vier verteilten sich auf den Raum Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, in Kreis Tuttlingen sowie Ulm, heißt es in der Mitteilung weiter.

Info: Alle Losnummern der Lotterie, auf die ein Gewinn entfallen ist, sind unter www.lotto-bw.de abrufbar.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.12.2020