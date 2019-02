120 000 Euro Schaden

Bei einem Zusammenstoß eines Güterzugs mit einem Lastwagen ist im Rheinauhafen ein Sachschaden in Höhe von 120 000 Euro entstanden. Drei Personen kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus, alle konnten es am gleichen Tag wieder verlassen. Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwoch, teilte die Polizei gestern mit. Demnach musste ein 56-jähriger Lkw-Fahrer an einer Straßeneinmündung warten, wobei der Auflieger noch einen halben Meter in den Gleisbereich ragte. Ein Güterzug, der rückwärts fuhr, stieß gegen den Sattelzug, der gegen eine Laterne und ein Metalltor gedrückt wurde. Ein Rangierbegleiter der auf dem ersten Wagon stand, der Zugführer sowie der Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Warum der Funkkontakt zwischen dem Rangierbegleiter und dem Zugführer zum Unfallzeitpunkt nicht funktioniert hatte, wird jetzt überprüft. bro/pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019