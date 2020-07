120 Ranzen für kleine Schulstarter

Die gespendeten Ranzen sollen den Schulstart erleichtern. © Stadt Mannheim

Im elften Jahr in Folge hat der Service-Club „Kiwanis Mannheim-Kurpfalz“ künftigen Erstklässlern Schulranzen gespendet. Das teilte die Stadt mit. Auch in diesem Jahr werden 120 Sets an Schulanfänger der städtischen Kindertagesstätten gegeben. Durch die Aktion wird den Kindern eine Sachspende im Wert von insgesamt etwa 20 000 Euro übergeben. Insgesamt werden Kinder aus 15 Einrichtungen bedacht.

Bildungsbürgermeister Dirk Grunert (Grüne) nahm die Spende im Namen der Stadt für die Mädchen und Jungen in Empfang. „Für alle Kinder in Mannheim unabhängig von ihrer Herkunft gleiche Bildungs- und Entwicklungschancen zu schaffen, ist der Stadt Mannheim und mir persönlich ein grundlegendes Anliegen“, wird Grunert in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus zitiert. Die Schulranzen-Übergabe an die hierfür ausgewählten Kinder mit entsprechenden Unterstützungsbedarf diene dazu, diesen einen „gleichwertigen“ Schulstart zu ermöglichen, so Grunert. So sei gewährleistet, dass die Kinder mit einer guten Erstausstattung auch einen guten Einstieg haben können.

Zweitgrößte Hilfsorganisation

Kiwanis ist den Angaben zufolge die zweitgrößte Kinderhilfsorganisation der Welt, in Mannheim engagiert sie sich für Kinder in der Region. „Wir danken unseren Spendern, die anstatt an Weihnachtsgeschenke an die Kinder denken, wir danken vielen ehrenamtlichen Helfern, die uns bei Aktionen unterstützen, die Gelder dafür anzusammeln, und hoffen, dass wir auch in Zukunft genügend Helfer dafür finden“, sagte der Präsident des Fördervereins, Herbert Siebert. Man suche gerade jetzt in der Krise junge Mitstreiter für den Club.

Zusätzlich spendete der Serviceclub 2000 Euro für das Projekt „Vitamine für die Kinder Mannheims“. Diese Summe wird auf städtische Tageseinrichtungen für Kinder aufgeteilt, die sich in Stadtteilen mit besonderen sozialstrukturellen und ökonomischen Herausforderungen befinden. Die Spende ermöglicht mit den Kindern gemeinsam zusammengestellte, gesunde Frühstücksbüfetts, Besuche und Einkäufe auf dem Wochenmarkt sowie auf Feldern und Bauernhöfen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.07.2020