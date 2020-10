Mannheim.Eine Kurden-Demo in Mannheim ist am Samstagnachmittag friedlich verlaufen. Das teilte die Polizei am Abend auf Anfrage mit. Der Zug der kurdischen Gemeinde verlief vom Plankenkopf über den Paradeplatz zum Ehrenhof des Schlosses. Rund 120 Teilnehmer nahmen an der Demonstration teil.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.10.2020